دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق محمد عواد، حارس نادي الزمالك المصري، على الشائعات المتداولة في الأوساط الرياضية، بشأن وجود اتفاق بين جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، وروي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، بشأن استبعاده من قائمة "الفراعنة".

وقرر فيتوريا استبعاد محمد عواد من القائمة، مقابل استدعاء 3 حراس آخرين، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، وتم تداول شائعات تزعم أن قرار عدم دعوة حارس الزمالك جاء بالاتفاق بين فيريرا و فيتوريا.

ورد محمد عواد على هذه الشائعات عبر حسابه في تويتر، إذ قال: "للتوضيح: فوجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا و هذا عار تماما من الصحة".

وأضاف عواد: "بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزنني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر".

وسبق لمحمد عواد (30 عاما) التواجد في قائمة "الفراعنة" في أكثر من مناسبة، ولعب 3 مباريات دولية، ويُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك، وشارك في مواجهة الفريق مع "إليكت سبورت" التشادي، والتي انتهت بفوز الزمالك، بهدفين نظيفين، يوم الأحد.

يذكر أن منتخب مصر يخوض معسكرا محليا، بحضور 27 لاعباً، يتخلله مباراتين وديتين مع النيجر وليبريا، في يومي 23 و27 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أرضية استاد الاسكندرية.