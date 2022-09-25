دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بن دواك، موهبة نادي ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب إسكتلندا تحت 21 عامًا، إنّه يتطلع دائماً إلى النجم المصري محمد صلاح للتعلم منه، مُعتبرًا أن أرقامه لا تصدق وتتحدث عن نفسها.

ونجح بن دواك في هزّ الشباك في ظهوره الأول مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، وذلك في شباك منتخب إيرلندا الشمالية، الخميس الماضي.

ويعتبر بن دواك أحد مواهب فريق "الريدز"، ونجح في التسجيل في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023 للشباب، في شباك نادي نابولي الإيطالي، منذ أسابيع.

واعترف بن دواك بأنّه يتلقى دروسًا في الاحتراف من نجم "الفراعنة" محمد صلاح، إذ قال في حوار مع صحيفة "غلاسكو تايمز" الإسكتلندية: "أنا أتطلع لمحمد صلاح بوضوح، حتّى في المباريات الّتي لا يكون فيها بأفضل حالاته، ولكن دائما ما يكون له هدف"، مُضيفاً: "أرقامه لا تصدق وتتحدث عن نفسها".

وعن انتقاله من سلتيك إلى ليفربول، قال بن دواك: "عندما ذهبتُ إلى ليفربول ورأيتُ المعايير والتسهيلات أصبح المستوى أعلى، بينما سلتيك هو النادي الّذي جعلني الشخص الّذي أنا عليه الآن، أنا مدين بكلّ شيء لسلتيك".

وأتمّت موهبة "الريدز": "أنا فقط بحاجة إلى المحاولة والاستمرار في التحسن، خاصة في الأمور خارج الكرة، أحاول أن أجعل ما أفعله على الكرة أفضل كثيراً، هذه إحدى نقاط قوتي".