دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، إن فريقه فاوض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية، مُشيراً إلى أن حرمان النادي من التسجيل قد تسبّب في إيقاف المفاوضات.

وقال فهد بن نافل في حوارٍ مع موقع "ثمَانِيَة" السعودي: "نعم فاوض نادي الهلال اللاعب كريستيانو رونالدو، ولكن كان هناك مشكلة وهي إنّنا كنا نمشي على أن قرار مركز التحكيم يطلع بعدم المنع، كنا متفائلين بذلك، ولكن نحترم القرار، وما كملنا المفاوضات".

وردّ رئيس نادي الهلال على سؤال إن كان هناك فرصة لضمّ النجم البرتغالي آنذاك، قائلاً: "طبعاً، الهلال قادر على مفاوضات أفضل لاعبين في العالم"، لكنّه رفض الكشف عن قيمة المبلغ الّذي قدّم لكريستيانو رونالدو من أجل إقناعه بالمجيء إلى مسابقة الدوري السعودي.

وتابع فهد بن نافل بالقول: "نحن كنادي في مسار قضية، بس تخيل لو طلع قرار سماح بالتسجيل وعندك فترة زمنية قصيرة وأنت ما اشتغلت، لا تقدر أن تفعل شيء، كنا ماشيين إن طلع قرار سماح في التسجيل، إمّا سننتقل لمرحلة أخيرة في المفاوضات، أو نحترم القرار ونوقف".

وسبق وأن قررت غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من التسجيل لفترتين انتقاليتين، وفرض غرامة مالية، وذلك في شهر مايو/ أيّار الماضي، على خلفية أحداث تجديد العقد اللاعب محمد كنو، الّذي كان يربطه عقد آخر مع نادي النصر.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف، وسط الحديث عن مفاوضات مع أندية أوروبية عدّة، إضافة إلى نادي الهلال.

ولعب رونالدو (37 عاماً) 6 مباريات مع "الشياطين الحمر" معظمها كبديلٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، لم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.