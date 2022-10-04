دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الجزائري رياض محرز يعاني من الناحية البدنية، مما تسبب في غيابه عن التشكيلة الأساسية، مُؤكدًا أن عليه التحسن والعودة إلى أفضل حالاته.

ويعاني اللاعب رياض محرز (31 عاماً) من الابتعاد عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، إذ تكرر جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.

لعب محرز 7 مباريات مع "السيتيسينز" معظمها كبديلٍ، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، لم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.

تحدّث غوارديولا عن محرز، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "إنّه يعرف ما يجب أن يفعله، أنا أعرف رياض تماماً، الفريق بحاجة إليه، يجب أن يعود إلى أفضل حالاته"، مُضيفاً: "عندما يكون الأفضل، شخصية وقدرة وجودة وحبه لهذه اللعبة، خطوة بخطوة سيعود".

وتابع غوارديولا: "الآن لا يلعب كثيرًا، يجب أن يعود في حالة بدنية أفضل، لا أستطيع تعليمه أيّ شيء، لأنّه لاعب جيد للغاية".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره كوبنهاغن الدنماركي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة في مسابقة "التشامبيونزليغ"، قال المدرب الإسباني عن هذه المواجهة: "نحن نعرف أهمية المباريات على ملعبنا، وغداً لن تكون هناك أيّ أعذار، عندما أواجه فريق من شمال أوروبا يكون دائماً جيد".

وأتمّ بيب غوارديولا: "علينا أن نكون حذرين، إذا استطعنا الفوز بثلاث مباريات سنكون قريبين جدًا من المرحلة المقبلة".