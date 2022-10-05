دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاش الإسباني أنتونيو آدان، حارس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لحظات سيئة، خلال مباراة فريقه مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وفاز نادي مارسيليا على نظيره سبورتينغ لشبونة، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "فيلودروم"، ليحقق النادي الفرنسي فوزه الأول في مسابقة "التشامبيونزليغ"، هذا الموسم.

وتسبب الحارس أنتونيو آدان بهدف مارسيليا الأول، في الدقيقة الـ13 من زمن المباراة، إذ أخطا بإبعاد الكرة، لترتطم بمهاجم المنافس أليكسيس سانشيز وترتد نحو الشباك.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، أرسل الحارس الإسباني تمريرة خاطئة إلى لاعب مارسيليا، ليستحوذ المنافس على الكرة، ثم أحرز هدفا ثانيا من كرة رأسية، وذلك عند الدقيقة 16.

وتلقى أنتونيو آدان (35 عاماً) بطاقة حمراء، في الدقيقة 23، بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.