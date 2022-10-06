ميسي: كأس العالم في قطر سيكون الأخير لي بالتأكيد

تشيلسي يدفع مبلغًا قياسيًا لضم لوكاكو.. وميسي يتدرب مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن كأس العالم 2022 في قطر سيكون الأخير له، الخميس، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفي بويو فيغنوتو عبر "Star +".

وقال ميسي في المقابلة التي نشرت شبكة "ESPN" مقطعا منها ردا على سؤال حول ما إذا سيكون مونديال قطر الأخير له: "نعم سيكون الأخير بالتأكيد"، حسب قوله.

ويطمح النجم الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده لاول مرة منذ بداية مسيرته للتأكيد على أحقيته بلقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك ميسي في كؤوس العالم بنسخ 2006 و2010 و2014 و2018، وكان الإنجاز الأبرز له هو الوصول إلى نهائي نسخة 2014 حين خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا بهدف نظيف.