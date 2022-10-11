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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، توزيع 209 ملايين دولار على الأندية التي ستسمح للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس العالم المرتقبة في قطر نهاية العام الجاري.

وأصدر الاتحاد بيانًا عبر موقعها الرسمي، أوضح خلاله أنه سيعوض الأندية عن كلّ يوم بقى فيه أحد لاعبيها في مونديال قطر 2022، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن أندية العالم ستتمكّن من تقديم طلبات التعويض رقميًا للمرة الأولى عبر قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين "فيفا".

كانت بطولة كأس العالم في روسيا 2018 قد شهدت استفادة 416 ناديًا من 63 اتحادًا عضوًا من المبلغ ذاته.

يُعتبر برنامج توزيع أرباح الأندية جزءًا من اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي ورابطة الأندية الأوروبية، قد تمّ إطلاقها لأول مرة قبل بطولة كأس العالم 2010 الّتي استضافتها جنوب أفريقيا، ثم تمّ تمديدها في عام 2015 لتشمل كلاً من كأس العالم 2018 و2022.

وتنطلق منافسات نهائيات مونديال قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بمشاركة 32 منتخبًا.