دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد النجم الفرنسي السابق، تييري هنري، مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد أن ذكرت تقارير صحفية أنه طلب الرحيل عن النادي في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد نهاية كأس العالم 2022.

وزعمت تقارير أن مبابي لا يشعر بالراحة نتيجة طريقة لعب المدرب كريستوف غالتيير، وما يوكل إليه من أدوار، فضلا عن توتر علاقته مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتحدث هنري عن موقف مبابي مع النادي الباريسي، إذ قال لشبكة :"CBS SPORT""لا أحد يحب أن يتعرض لما لا يجيده"، مُضيفاً: "أنت فقط لا تحب ذلك، ولكن هناك شيء أكبر من أيّ شيء آخر وهو النادي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتساءل هنري: "لكن هل جعلوه يشعر أن النادي كان أهم شيء، أم هل جعلوه يشعر أنه أكثر أهمية من النادي؟"

وتابع نجم منتخب فرنسا السابق: "سأستخدم قصصي الخاصة، لم أكن أحب طريقة اللعب على نطاق واسع مع برشلونة، كرهتها، لكنني فعلتُ ذلك من أجل الفريق".

وأكمل هنري: "لم يعجبني الأمر بعد 100 مباراة دولية، ولا أعرف عدد الأهداف التي سجّلتها لفرنسا، كان عليّ أن ألعب في الجهة اليسرى، لم أسمع أحدًا يقول: أوه، يا لها من لفتة لطيفة، للذهاب إلى اليسار بدلاً من اللاعبين الذين لديهم أهداف أقل ومباريات أقل".

واعتبر هنري أن "هناك قاعدة واحدة فقط: إذا طلب منك الرئيس القيام بشيء ما، فأنت تفعله، إذا كان ذلك مفيداً للفريق، بينما إذا كان الأمر سيئاً للفريق، سوف تحصل على جدال".

يذكر أن كيليان مبابي سجّل هدفاً بشباك بنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، ليصبح الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، إذ وصل للهدف رقم 31، متجاوزًا الأوروغوياني إدينسون كافاني الّذي سجّل 30 هدفًا.