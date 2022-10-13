دوري أبطال أوروبا: برشلونة يتعادل مع الإنتر.. وليفربول يمطر شباك رينجرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخفق نادي برشلونة الإسباني في تحقيق الانتصار على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، إذ خيم التعادل الإيجابي 3/3 على المواجهة التي جمعتهما في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاءت أهداف "الفريق الكتالوني" عن طريق عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ، فيما سجل للإنتر نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز وروبن جوسينس، لتتضاءل حظوظ "البلوغرانا" كثيراً في التأهل للدور الثاني.

وفي ذات الجولة، أمطر نادي ليفربول الإنجليزي شباك رينجرز بسباعية مقابل هدف وحيد، سجل منها النجم المصري محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك".

وفاز نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره فيكتوريا بيلزن التشيكي، بأربعة أهداف لاثنين، ليتأهل "البافاري" بشكل رسمي إلى دور الثمانية.

وتغلب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2/3، ومارسيليا الفرنسي على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد، فيما خسر باير ليفركوزن الألماني من بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة.

ووصل نادي نابولي الإيطالي إلى الدور الـ16، بعد تفوّقه على أياكس الهولندي برباعية مقابل هدفين اثنين، بينما تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي مع كلوب بروج البلجيكي.