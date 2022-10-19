منتخب فرنسا يفقد خدمات نغولو كانتي في مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، غياب الفرنسي نغولو كانتي عن المستطيل الأخضر لمدة 4 أشهر، إذ تقرر أن يخضع لعمل جراحي للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "زار لاعب خط الوسط خبيرا في القسم الطبي بالنادي لاستكشاف الخيارات المتاحة، لنهج إعادة التأهيل الخاص به، وتم الاتفاق بشكل متبادل على أن يخضع كانتي لعملية جراحية لإصلاح الضرر".

وأضاف: "من المتوقع الآن أن يتم إبعاد نغولو كانتي عن الملاعب لمدة 4 أشهر".

وكان كانتي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، خلال مواجهة "البلوز" ونادي توتنهام هوتسبير في أغسطس/ آب الماضي.

وسيفتقد منتخب فرنسا لخدمات نجم خط وسطه نغولو كانتي، في مونديال قطر المقرر نهاية العام الجاري، إذ يُعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة "الديوك".

ولعب كانتي (31 عاماً) دورا بارزا في فوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018.

ويفتتح "الديوك" مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة أستراليا، وذلك في يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم الدنمارك وتونس.