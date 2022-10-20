دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدفا خطف أنظار الجماهير، خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتغلب "الشياطين الحمر" على "السبيرز" بهدفين دون مقابل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، مساء يوم الأربعاء، ليحقق الفريق فوزه السادس في مسابقة البريميرليغ.

وأحرز برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثاني، في الدقيقة 69 من زمن المباراة إذ سدد الكرة داخل منطقة الجزاء وعلى يسار الحارس هوغو لوريس، لتسكن الشباك.

وتداول مغردون في تويتر هدف اللاعب البرتغالي على نطاقٍ واسع، إذ أشاد البعض بطريقة التسديد والإنهاء.

وبهذا الهدف، وصل برونو فيرنانديز (28 عاما) إلى المساهمة التهديفية رقم 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع واحداً، بعد أن لعب 10 مباريات مع "الشياطين الحمر".

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن هدف برونو فيرنانديز: