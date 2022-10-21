دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي لأسباب انضباطية، أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه حاول دائما أن يكون قدوة للآخرين لكن "حرارة اللحظة" تهزمه في بعض الأحيان، في إطار تعليقه على تصرفه في مباراة توتنهام.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "مثلما فعلت دائما طيلة مسيرتي المهنية، أحاول أن أعيش وألعب ملتزما باحترام زملائي وخصومي ومدربي، هذا لم يتغير ولم أتغير أنا الشخص نفسه، ونفس اللاعب المحترف الذي كنت عليه على مدار 20 عاما قضيتها لاعبا في المستوى العالي بكرة القدم، وقد لعب الاحترام دورا مهما في قراراتي".

وأردف اللاعب البرتغالي قائلا: "لقد بدأت صغيرا وكان للاعبين الأكبر سنا والأكثر خبرة دورا مهما جدا بالنسبة لي، لذلك، لاحقا حاولت دائما أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سنا الذين ينشأون في الفرق التي مثلتها، لكن للأسف، ذلك ليس ممكنا دائما فحرارة اللحظة في بعض الأحيان تهزمك"، على حد قوله.

وتابع رونالدو بالقول: "في هذه اللحظة، أشعر أنني يجب أن أواصل العمل في كارينغتون، وأن أدعم زملائي وأكون جاهزا لأي شيء في كل مباراة، الاستسلام للضغط ليس خيارا ولم يكن أبدا كذلك، هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نقف متحدين، سنكون معا مجددا في القريب العاجل"، على حد قوله.

وكان قد أشعل رونالدو جدلا كبيرا بعد انسحابه من دكة البدلاء قبل نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام الأربعاء، بسبب عدم إشراكه من قبل المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، ما عرّضه لانتقادات واسعة.

وأصدر اليونايتد بيانا مساء الخميس أعلن فيه استبعاد اللاعب البرتغالي من قائمة الفريق المشاركة في مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، في قرار أيدت فيه الإدارة المدرب لأسباب انضباطية.