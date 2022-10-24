باريس سان جيرمان يوضح حقيقة تقاضي كيليان مبابي مبالغ "خيالية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي باريس سان جيرمان بياناً رسميًا، الإثنين، نفى خلاله صحة تقارير صحفية ذكرت تفاصيل عقد تجديد اللاعب كيليان مبابي مع الفريق حتى صيف 2025.

وزعمت تقارير أن المهاجم الفرنسي يتقاضى مبالغ خيالية، إذ قالت إن مبابي سيحصل على 621 مليون دولار، بعد تجديد عقده مع النادي الباريسي، وذلك على 3 مواسم.

وأشارت التقارير إلى أن راتب مبابي السنوي يبلغ 71 مليون دولار، كما يمنح مبلغ 180 مليون دولار كمكافأة توقيع، إضافة إلى مبلغ 237 مليون دولار كمكافأة ولاء.

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أن هذه المزاعم خاطئة، مُشيرًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

وسبق أن نفى النادي الباريسي أن مبابي يرغب في الرحيل، بعد خلافه مع مدرب الفريق كريستوف غالتيير، إضافة لتوتر العلاقة مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

لعب مبابي (23 عامًا) 11 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجّل خلالها 10 أهداف، وقدّم تمريرتان حاسمتان، فيما أحرز 4 أهداف بعد مرور 4 جولات على بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.