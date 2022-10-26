صاحب الهزيمة "الأشهر" مع برشلونة يعود للتدريب.. ويقود نادي فياريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي فياريال الإسباني، يوم الثلاثاء، تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب أوناي إيمري، الذي رحل لقيادة نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وأصدر النادي الإسباني، بيانا، تضمن الإعلان عن تكليف كيكي سيتين مدربا لـ"الغواصات"، بعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران عام 2024.

ويقع نادي فياريال في المركز السابع، على سلم ترتيب أندية (لا ليغا)، هذا الموسم، برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات، مقابل الخسارة في 3 والتعادل في مثلها.

وعاد كيكي سيتين للتدريب بعد غياب لأكثر من عامين، إذ تعود آخر تجاربه التدريبية إلى عام 2020، عندما قاد نادي برشلونة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب.

وخاض كيكي سيتين 24 مباراة مع "الفريق الكتالوني"، بمختلف المسابقات، حيث فاز في 16 مباراة، مقابل الخسارة في 4 والتعادل في مثلهم.

وخسر "البلوغرانا" لقب الدوري الإسباني، تحت إشراف كيكي سيتين، لصالح نادي ريال مدريد ليتوج "الميرنغي" بلقبه الـ34 فى تاريخه، موسم 2020/2019.

وتعرض برشلونة، تحت قيادة كيكي سيتين، لأشهر الهزائم في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما خسر الفريق من نادي بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2/8، في الدور ربع النهائي، عام 2020.

وسبق لكيكي سيتين (64 عاما) وأن أشرف على تدريب أندية: راسينغ سانتاندير وبوليديبورتيفو إيخيذو ولوغرونيس ولوغو ولاس بالماس وريال بيتيس في إسبانيا، إضافة إلى منتخب غينيا الاستوائية.