نشر الثلاثاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألحق نادي لايبزيغ الألماني الهزيمة الأولى بنظيره ريال مدريد الإسباني، بعد التغلب عليه بنتيجة 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ريد بول أرينا"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وتناوب على تسجيل ثلاثية النادي الألماني كل من: جوسكو جفارديول وكريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر، فيما أحرز فينيسيوس جونيور ورودريغو هدفا "الميرنغي".

وكان ريال مدريد ضمن تأهله للدور الثاني في مسابقة (التشامبيونزليغ)، فيما وصل لايبزيغ للنقطة التاسعة في وصافة ترتيب المجموعة السادسة.

وفي ذات الجولة، أمطر نادي باريس سان جيرمان شباك نادي مكابي حيفا الإسرائيلي بـ7 أهداف مقابل اثنين، في مباراة شهدت تسجيل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصناعة مثلهما.

وحقق ميسي رقما قياسيا جديدا، إذ أصبح أكثر لاعب في المسابقة الأوروبية تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء بـ23 هدفا، منذ ظهوره الأول في موسم 2005/2004، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وهزم نادي إسي ميلان الإيطالي نظيره دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة، ليعزز الفريق حظوظه في التأهل لدور الـ16، إذ وصل للنقطة السابعة في وصافة المجموعة الخامسة.

وتعثر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل السلبي أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة سلتيك الإسكتلندي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وتلقى يوفنتوس الإيطالي خسارته الرابعة في دوري أبطال أوروبا، أمام بنفيكا البرتغالي بـ4 أهداف لـ3، فيما فاز تشيلسي الإنجليزي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لواحد، وإشبيلية الإسباني على كوبنهاغن الدنماركي بثلاثية بيضاء.