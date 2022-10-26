دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن المدير الفني هيرفي رينارد قرر استبعاد الحارس فواز القرني، من معسكر الفريق الذي يقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لمونديال قطر، الذي يقام نهاية العام الجاري.

وأوضح الأخضر، عبر حسابه على تويتر، أن سبب الاستبعاد يأتي بعد معاناة فواز القرني من الإصابة، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي.

وقالت تقارير صحفية سعودية إن فواز القرني يعاني من إصابة في الرباط الصليبي، وسيجري عملية جراحية في الأسبوع المقبل، ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر، مما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق لفواز القرني (30 عاما) المشاركة في 10 مباريات دولية، وغالبا ما كان البديل الأول للحارس الأساسي.

وتضم قائمة المنتخب السعودي في الوقت الحالي 4 حراس آخرين، وهم: محمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي وأمين بخاري.

وبعد استبعاد فواز القرني، طالب مشجعون سعوديون باستدعاء عبد الله المعيوف، حارس نادي الهلال، ليكون ضمن خيارات المدرب الفرنسي في مونديال قطر.

وكان عبد الله المعيوف قد قرر الاعتزال دوليا عام 2019، قبل مشاركة الأخضر في خليجي 24، ثمّ تراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا في الفترة الماضية، إلا أن هيرفي رينارد لم يقم بعد ذلك باستدعائه في أي مناسبة سواء رسمية أو ودّية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.