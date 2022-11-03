دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو أنظار متابعي مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني، التي أقيمت على أرض الأخير، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

وفاز النادي الألماني على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون مقابل، ليضمن تأهله للدور الثاني في (التشامبيونزليغ)، كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.

ونجح كريستوفر نكونكو في تسجيل هدف وصناعة آخر، فقد افتتح أهداف فريقه في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ووضعها في الشباك بعد أن ارتدت من حارس المنافس، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله دومينيك سزوبوسزلاي.

ووصل نكونكو (24 عاما) للمساهمة التهديفية رقم 4 في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، إذ سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، بينما أحرز 9 أهداف في الدوري الألماني بعد مرور 12 جولة.

ويُعتبر اللاعب الفرنسي تحت محط أنظار كبار أندية القارة الأوروبية، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن وجهة كريستوفر نكونكو المستقبلية ستكون بالانتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.