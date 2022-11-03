دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل نادي إسي ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.

وفاز النادي الإيطالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي، بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سان سيرو"، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

وفي ذات المجموعة، تغلب نادي تشيلسي الإنجليزي على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لواحد، وكان "البلوز" قد ضمنوا تأهلهم للدور الثاني في (التشامبيونزليغ).

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، بأفضلية تسجيل الأهداف خارج الديار للنادي البرتغالي، وعقب تفوّقه على مكابي حيفا الإسرائيلي بسداسية مقابل هدف وحيد، فيما حل باريس سان جيرمان وصيفا، بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدفين لواحد.

وهزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لواحد، وكان "السيتيسينز" قد ضمن تأهله لدور الـ16، برفقة بوروسيا دورتموند الألماني الذي تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع كوبنهاغن الدنماركي.

واكتسح ريال مدريد الإسباني نادي سلتيك الإسكتلندي بخمسة أهداف لواحد، فيما أمطر نادي لايبزيغ شباك شاختار دونيتسك الأوكراني برباعية نظيفة، وكان "الميرنغي" والنادي الألماني قد تأهلا معا للدور الثاني.