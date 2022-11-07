تألق محمد صلاح.. مدرب ليفربول يتحدث عن نقطة أسعدته غير تسجيل الأهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح المدرب الإنجليزي لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، نجمه المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين في مباراة فوز الفريق على توتنهام مشيرا إلى أنه سعيد جدا بأنه لعب بـ"شكل جماعي" بعد تسجيل الهدفين.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بهدفين مقابل هدف: "حتى في بدايته المتعثرة كان مو (محمد صلاح) من أكثر اللاعبين في أوروبا مساهمة بالأهداف"، حسب قوله.

وتابع المدرب الألماني قائلا: "عندما تنظر إليه بعد 5 أو 6 سنوات ستعرف أنه من أفضل المهاجمين الذين رأيتهم في حياتك لأن أرقامه جنوينة"، حسب قوله.

وأضاف كلوب بالقول: "ما يسعدني جدا أنه سجل هدفين ثم لعب بشكل جماعي بطريقة ممتازة"، على حد قوله.

ووصل النجم المصري إلى هدفه السادس هذا الموسم من 14 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع 3 أهداف لفريقه.