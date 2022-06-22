توب 5: ولي العهد السعودي يزور تركيا.. ومحمد صلاح يودع ماني

من وصول ولي العهد السعودي لتركيا واستقبال أردوغان له في أنقرة، إلى توديع محمد صلاح لزميله السابق ساديو ماني بكلمات مؤثرة بعد رحيله عن ليفربول… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد

استقبل الرئيس التركي رجب يطب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور تركيا للمرة الأولى بشكل رسمي كولي للعهد، وسط مراسم استقبال رسمية

اذا كنت قلقًا بشأن سوق الأسهم، فلديك سبب وجيه لذلك: تخسر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم المعركة ضد التضخم، وقد تؤدي استجابتها إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ودّع النجم المصري، محمد صلاح زميله السابق في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، بعد رحيله عن الفريق، وانضمامه لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني

هل لاحظت شعورك بالارتباك أكثر من المعتاد، أو وجود تقلّب في مزاجك؟ قد يعني أنك تعاني من التوتر المزمن. وإليك 10 أعراض شائعة قد تعاني منها نتيجةً لذلك.