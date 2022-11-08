دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، يوم الاثنين، عن قائمة الفريق النهائية لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمت قائمة "السامبا" 26 لاعبا، لخوض غمار مونديال 2022، ضمن المجموعة السابعة والتي تضم أيضا: سويسرا وصربيا والكاميرون.

وشهدت القائمة دعوة داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، والبالغ من العمر 39 عاما، فيما تم استبعاد فيليبي كوتينيو، لاعب أستون فيلا، وروبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، مما أثار جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتراض الجماهير المشجعة لمنتخب البرازيل على هذا القرار.

وكان مهاجم "الريدز" قد ساهم في إحراز 9 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (التشامبيونزليغ)، إذ سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما أحرز هدفين وصنع واحدا، هذا الموسم.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيدرسون، ويفيرتون.

الدفاع: داني ألفيس، دانيلو، أليكس ساندرو، بريمر، ماركينيوس، تياغو سيلفا، إيدر ميليتاو، أليكس تيليس.

الوسط: كاسميرو، فريد، فابينيو، برونو غيمارايس، لوكاس باكيتا، إيفرتون ريبيرو.

الهجوم: نيمار، رافينيا، فينيسيوس جونيور، ورودريغو، ريتشارليسون، أنتوني، غابرييل جيسوس، غابرييل مارتينيلي، بيدرو.