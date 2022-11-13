دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، أوجه تشابه بين منتخب بلاده في الوقت الحالي والفريق الّذي وصل إلى نهائي مونديال البرازيل عام 2014، إلّا أنّه خسر اللقب من أمام منتخب ألمانيا.

وكان منتخب "التانغو" عام 2014 قريباً جداً من تحقيق المجد الغائب منذ عام 1986 برفع لقب بطولة كأس العالم، إلّا أن حلم ميسي ورفاقه اصطدم بألمانيا في المباراة النهائية.

تحدّث ميسي عن مونديال البرازيل، إذ قال في تصريحات صحفية: "في كأس العالم 2014 في البرازيل قدمنا أداءً جيدًا للغاية، لقد كانت تجربة لا تُنسى"، وفقاً لموقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف ليونيل: "لقد استمتعتُ بها كثيراً، وحيث أصبح من الواضح لي أكثر من أيّ وقت مضى أن أهم وأهم شيء هو أن تكون مجموعة الفريق قوية ومتحدة".

وتابع ميسي بالقول: "هذا يقودك في النهاية إلى الهدف المهم، اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة وتلك الموجودة في عام 2014".

وسبق للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً وأن قال إن نهائيات مونديال قطر 2022 من المرجح أن تكون الأخير له.

ويقع منتخب "التانغو" في المجموعة الثالثة، في كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: السعودية وبولندا والمكسيك

ولم يخسر لاعبو المدير الفني ليونيل سكالوني منذ هزيمتهم بهدفين نظيفين في بطولة كوبا أمريكا 2019 أمام البرازيل، في المباراة النهائية، بعد ذلك لعبوا 35 مباراة ولم يتلقوا أيّ هزيمة.