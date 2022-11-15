حارس فرنسا: هناك ضغطا كبيرا على اللاعبين للتحدث ضد قطر قبل المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال هوغو لوريس، حارس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومنتخب فرنسا، إن "هناك ضغطا كبيرا على اللاعبين للتحدث ضد قطر"، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة المونديال في نسخته الـ22، للمرة الأولى في بلد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط.

ويتفق هوغو لوريس مع رسالة الاتحاد الدولي "فيفا"، والتي وُجهت إلى 32 منتخبا، بشأن ضرورة التركيز على كرة القدم والابتعاد عن السياسة.

وتحدث الحارس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز "كليرفونتين" الخاص بـ"الديوك"، قائلا: "هناك ضغط كبير على اللاعبين للتحدث ضد قطر"، مضيفا: "إذا كان عليك ممارسة الضغط، فيجب أن يكون ذلك قبل 10 سنوات، الآن قد فات الآوان"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "عليك أن تفهم أنه بالنسبة للاعبين هذه الفرصة تحدث كل 4 سنوات، وهم يريدون كل فرصة للنجاح، يجب أن يكون التركيز على الميدان، الباقي للسياسيين، نحن رياضيون".

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة أستراليا، ثم الدنمارك وتونس.

وذكر هوغو لوريس: "أن تكون حامل اللقب ليس بالمهمة السهلة، إذا نظرت إلى الأبطال الثلاثة السابقين، فقد عانوا كثيرا ولم يمروا من مرحلة المجموعات".

وأضاف: "هذا هو الهدف الأول، علينا أن نلعب في أفضل حالاتنا، ومن ثم نعرف أنها ستكون منافسة مختلفة عن دور الـ16 وما بعدها، في مباراة واحدة، كل شيء ممكن".

وشارك هوغو لوريس البالغ من العمر 35 عاما في 139 مباراة دولية، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.