ليونيل ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بمونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على مجموعة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، فيما رشح 3 منتخبات للفوز بلقب البطولة.

ويقع منتخب "التانغو" ضمن المجموعة الثالثة، في مونديال قطر، والتي تضم: السعودية والمكسيك وبولندا.

وقال ميسي، للموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: "نحن متحمسون جدا، لدينا مجموعة لطيفة ومتحمسة للغاية، لكننا نفكر في الذهاب شيئا فشيئا"، مضيفا: "نأمل أن نبدأ كأس العالم بأفضل طريقة لمواجهة كل ما يأتي بعد ذلك، كلما لعبت أكثر وزاد الوقت الذي تقضيه على أرض الملعب، كلما تعرفت على بعضكما البعض"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف مهاجم منتخب الأرجنتين: "عندما نتحدث عن المرشحين للفوز بلقب المونديال، نتحدث دائما، عن نفس الفرق"، وتابع بالقول: "إذا كان علي أن أضع البعض فوق الآخرين، أعتقد أن البرازيل وفرنسا وإنجلترا هي أعلى قليلا من البقية، لكن بطولة كأس العالم صعبة ومعقدة للغاية بحيث يمكن أن يحدث أي شيء".

ويسعى منتخب "التانغو" بطل العالم مرتين للفوز باللقب في مونديال قطر، وذلك لأول مرة منذ عام 1986.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 35 مباراة، منذ مواجهة نصف نهائي كأس كوبا أمريكا عام 2019.

ولعب ليونيل ميسي (35 عاما) 155 مباراة دولية، سجل خلالها 90 هدفا.