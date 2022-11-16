مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث لـCNN عن تنظيم بلاده لكأس العالم ويرد على الانتقادات

رئيس فيفا لـCNN: رأيت "تطورًا كبيرًا" لحقوق الإنسان في قطر.. ماذا قال عن إقامة كأس العالم كل عامين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، الأربعاء، اعتذارًا لطاقم التلفزيون الدنماركي، الذي تعرض للتهديد من قبل الأمن، أثناء قيامه بالبث المباشر في الدوحة قبيل كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع فيديو نشره مراسل قناة "TV2"، راسموس تانتهولت، الثلاثاء، أفراد الأمن وهم يقتربون من الطاقم، على عربة جولف. وكشف الفيديو تانثولدت وهو يتجادل مع الأمن أثناء قيامه بإظهار تصريحه، قبل أن يتهمهم بالتهديد بكسر معدات الكاميرا.

وكان مراسل القناة يتحدث على الهواء مباشرة إلى مذيع أخبار في الدنمارك عندما صعد ثلاثة رجال خلفه على عربة كهربائية وحاولوا حجب عدسة الكاميرا.

وسُمع صوت تانتهولت وهو يقول بالإنجليزية: "لقد دعوتم العالم كله ليأتي إلى هنا، فلماذا لا نستطيع التصوير؟ إنه مكان عام. يمكنك تحطيم الكاميرا، تريد تحطيمها؟ أنت تهددنا بتحطيم الكاميرا؟"

وكتب تانتهولت على "تويتر": "إن هذا ما حدث عندما كنا نبث على الهواء مباشرة لـ tv2nyhederne@ من دوار اليوم في الدوحة. ولكن هل سيحدث ذلك لوسائل الإعلام الأخرى أيضًا؟"

وأضاف: لقد تلقينا اعتذارا الآن من مكتب الإعلام القطري الدولي ومن اللجنة المنظمة".

وبعد الحادث، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بيانًا قالت فيه إن الطاقم تمت مقاطعته عن طريق الخطأ أثناء قيامه ببث مباشر.

وذكر البيان: "عند التحقق من أن صلاحية تصريح التصوير وتغطية البطولة سارية المفعول للطاقم، تم تقديم اعتذار إلى المذيع من قبل الأمن في الموقع قبل أن يستأنف أفراد الطاقم نشاطهم".

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين، تحدث منظمو البطولة إلى المذيع، وذكّرو جميع المؤسسات باحترام تصاريح التصوير السارية للبطولة".



وتقام بطولة كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.