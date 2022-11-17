دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من "تيك توك"، خلال حفل جوائز "غلوب سوكر"، المقام في دبي، مساء يوم الخميس.

وتفوّق مهاجم "الفراعنة" على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.

وكان صلاح البالغ من العمر 30 عاماً قد نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2021، المقدمة من رابطة المحترفين واتحاد الكتاب، كما حل في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

ووجه محمد صلاح رسالة للشباب العربي على أعقاب فوزه بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير من "تيك توك"، قائلاً: "طالما أنا عملت كدا يبقى أي حد يقدر يعمل كدا، بقالي 11 أو 12 سنة في أوروبا، مفيش فرق بيننا وبينهم كبير، الفرق في العقلية فقط، هم عندهم حاجات مش عندنا، دارسين حاجات إحنا مش عارفينها، بس نصيحتي أن تكون جاهزا لأنك ستقابل أشياء مش هتكون سهلة عليك".

وأضاف: "عليك أن تخرج من منطقة الراحة لديك، وتقدّم شيء إضافي من أجل تحقيق حلمك، عليك أن تضحي بكل شيء، أنا دائماً أعطي كل شيء لكرة القدم وساستمر، أنا أضحي بوقتي مع العائلة من أجل الذهاب لصالة التدريبات، وأيضا بالنسبة للطعام، أقدم كل شيء من أجل لعبة كرة القدم، لذا أي شخص يمكنه فعل ذلك".

وكان محمد صلاح التحق بصفوف منتخب بلاده، الّذي يستعد لمواجهة بلجيكا، مساء يوم الجمعة، في الكويت.