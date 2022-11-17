دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة الودية التي تجمع منتخب البرتغال مع نظيره النيجيري، مساء يوم الخميس، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك بسبب المرض.

وأكد فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، غياب مهاجم نادي مانشستر يونايتد عن مباراة الفريق مع المنتخب الأفريقي، إذ يشكو من آلام في المعدة.

وقال مدرب البرتغال، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رونالدو لن يكون جاهزا لمواجهة نيجيريا، إنه يعاني من التهاب المعدة والأمعاء ولا يتدرب، إنه في غرفته يستريح ويتعافى، وأنا متأكد بنسبة 100% أنه لن يكون متاحا".

ويُعد كريستيانو رونالدو (37 عاما) هو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال برصيد 117 هدفا.

وكان المهاجم البرتغالي قد شن هجوما على إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب إريك تين هاغ، في مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "The Sun".

وتحدث فرناندو سانتوس عن تصريحات رونالدو الأخيرة، قائلا: "هذه المسألة لا تتعلق بنا، ولا تتعلق بالمنتخب الوطني"، مضيفا: "هو لم يتحدث عن المنتخب الوطني، على حد علمي، لذا فهي مقابلة شخصية يجب أن نحترمها".

وتابع: "لم يعلق أيّ من لاعبي فريقي على المقابلة على الإطلاق، كريستيانو رجل حر، الضجة والنقاشات حوله تجري خارج المنتخب الوطني، لا يؤثر علينا".

ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض غمار نهائيات مونديال قطر مع منتخب بلاده، الذي يواجه منتخبات: الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية، ضمن المجموعة الثامنة.