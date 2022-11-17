السنغال تكشف موقف ساديو ماني من المشاركة في أولى مباريات مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موقف اللاعب ساديو ماني من المشاركة مع منتخب بلاده أمام هولندا، في افتتاح مباريات الفريق في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي "أسود التيرانغا" مع "الطواحين"، يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات.

وأكد عبد الله صو، نائب رئيس اتحاد كرة القدم في السنغال، في تصريحات صحفية، غياب ماني عن مواجهة هولندا، دون تحديد إمكانية ظهوره أمام قطر والإكوادور.

وأعرب صو عن ثقته بنجاح الفريق في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، على الرغم من خطر افتقاد خدمات قائد خط الهجوم، ساديو ماني.

وكان المهاجم السنغالي قد اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن الماضية، في مسابقة الدوري الألماني، قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه، ويتم استبداله عند الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وشارك ماني البالغ من العمر 30 عاما في 59 مباراة دولية مع منتخب السنغال، سجل خلالها 31 هدفا، وقاده للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2021.

ولعب 22 مباراة مع "البافاري" بمختلف مسابقات الموسم الجاري، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.