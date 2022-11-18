الدوحة، قطر (CNN)-- قال مسؤول في كأس العالم لشبكة CNN إن منظمي المونديال في قطر من المقرر أن يعلنوا حظراً على بيع المشروبات الكحولية في الملاعب يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يتم هذا الإعلان قبل يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم.

وتعتبر الدولة الإسلامية محافظة للغاية وتنظم بإحكام بيع المشروبات الكحولية واستخدامها.

وكانت قطر قد قالت في سبتمبر/ أيلول إنها ستسمح للجماهير التي تحمل التذاكر بشراء الجعة الكحولية في مباريات كأس العالم لكرة القدم قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صافرة النهاية، ولكن ليس أثناء المباراة.

وتواصلت شبكة CNN مع اللجنة العليا في قطر والفيفا للحصول على تعليق رسمي.