دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتوجه أنظار المتابعين نحو 4 لاعبين شباب عرب، وسط توقعات بنجاحهم في إبراز مواهبهم، خلال نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بدءاً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وإلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ودائماً ما كانت البطولة الأكبر في العالم تقدّم لنا عدداً من المواهب الشابة، كالبرازيلي بيليه في سن الـ 17 عام 1958 ومايكل أوين في سن الـ 19 عام 1998، فيما كان السعودي فهد الغشيان صاحب أول هدف عربي في دور الـ 16 وهو في العشرين من عمره، وبرز المغربي مصطفى حجي في سن الـ 22، وذلك في مونديال 1994.

إليكم 4 لاعبين شباب عرب يُنتظر تألقهم في مونديال قطر:

التونسي حنبعل المجبري

يبلغ من العمر 19 عاماً، ينشط في خط الوسط، ويلعب في صفوف نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي، بعد أن تمّت إعارته من نادي مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي.

لعب مع فريقه 15 مباراة في مسابقة الدوري، هذا الموسم، صنع خلالها هدفين.

شارك في 18 مباراة دولية بقميص منتخب تونس، وقدّم مستوى عالٍ في بطولة كأس العرب 2021.

السعودي سعود عبد الحميد

لديه 23 عاماً، يلعب في مركز الظهير، يمثّل نادي الهلال.

خاض 8 مباريات مع فريقه في دوري روشن السعودي، في الموسم الجاري، وصنع خلالها هدفين.

ظهر في 22 مباراة دولية مع منتخب السعودية، وقدّم تمريرتين حاسمتين.

كان قائداً لمنتخب "الأخضر" في بطولة كأس العرب 2021.

القطري همام الأمين

هو في عامه الـ 23، يشغل مركز الظهير، أحد لاعبي نادي الغرافة.

كان في منافسة مع المخضرم عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا عام 2018.

نجح الأمين في إجبار مدرب "العنابي" فليكس سانشيز على نقل حسن إلى مركز قلب الدفاع الأيسر، لتخلو خانة الظهير له.

شارك في مباراته الدولية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2020 أمام منتخب بنغلاديش.

يمتلك 30 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين.

المغربي عز الدين أوناهي

وصل إلى عامه الـ 22، متوسط ميدان نادي أنجيه الفرنسي.

حضر في 14 مباراة مع فريقه في مسابقة الدوري، هذا الموسم.

كانت أولى مبارياته الدولية الأولى مع "أسود الأطلس" ضدّ المنتخب الغاني في كأس أمم أفريقيا 2021.

في رصيده الدولي هدفين، بعد أن لعب 10 مباريات.