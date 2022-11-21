دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني، بستة أهداف مقابل هدفين اثنين، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرض استاد خليفة الدولي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف "الأسود الثلاثة" كلّ من: جود بيلينغهام وبوكايو ساكا (ثنائية) ورحيم سترلينغ وماركوس راشفورد وجاك غريليش، في الدقائق: 35 و44 و+45 و62 و71 و90.

فيما جاء هدفا إيران بأقدام مهدي طارمي في الدقيقة 65 و90+.

وكانت المباراة قد شهدت تعرّض الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند لإصابة خطيرة في أنفه، بعد أن اصطدم بقوة مع زميله في الفريق، مما تسبّب في نزيف الدم بشكل كبير، ثمّ تمّ استبداله بالحارس حسين حسيني عند الدقيقة 19.

واحتسب حكم المباراة، رافائيل كلاوس، 24 دقيقة كوقت بدل ضائع، تتوزع على 14 دقيقة في الشوط الأول و10 دقائق في الشوط الثاني، لتكون من أكثر المباريات في المونديال الّتي تشهد احتساب هذا العدد من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن المنتخبين، يقعان في المجموعة الثانية، والتي تضمّ أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.