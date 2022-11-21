دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد مغادرته الدوحة وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مساء الأحد.

وقال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً سموكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتمنيًا لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار"، بحسب نص الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية.

وظهر ولي العهد السعودي في افتتاح كأس العالم وهو يرتدي وشاحا بألوان العلم القطري مكتوبًا عليه كأس العالم قطر 2022، ما أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد سنوات المقاطعة الدبلوماسية بين المملكة وقطر، التي امتدت من منتصف عام 2017 حتى المصالحة في مطلع عام 2021.

وكان وزير الرياضة السعودي قد أعلن أن الأمير محمد بن سلمان قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022.