دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصورة التي يظهر فيها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وهما يلعبان معا الشطرنج، خلال تقديمهما إعلانا للعلامة التجارية "لويس فيتون".

وقال رونالدو لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي: "نحن نقوم بعمل كش ملك في الحياة، ليس فقط في لعبة الشطرنج، أود أن أكون الشخص الذي يقول: كش ملك لميسي، سنرى، سيكون ذلك جيدا، نظراً لأنه حدث في لعبة الشطرنج، سيكون الأمر أكثر إثارة في كرة القدم".

ويستعد كريستيانو رونالدو ومنافسه ميسي لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وأضاف رونالدو: "سيكون مونديال قطر الخامس لي، أنا في قمة التركيز وأثق بأنني سأقدم أداء جيدا".

وتابع: "إذا اضطررتُ إلى إثبات شيء ما في عمر الـ37 عاما و8 أشهر، سأكون قلقا، بعد ما قمت به بالفعل وما فزت به، ستكون مفاجأة بالنسبة لي، بالطبع لا بد لي من إثبات ما أنا عليه عاماً بعد عام، فلكل شخص الحق في إبداء رأيه".

وأكمل: "لكن هل كأس العالم أهم مسابقة؟ نعم، من أهم الأمور، الفوز بها حلم، لكن إذا لم أفز بأي بطولة أخرى، فسأظل فخورا".

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة منتخب بلاده الأخيرة الودية مع منتخب نيجيريا بسبب آلام في المعدة، وقال عن إصابته: "أشعر أنني بحالة جيدة، كانت لدي مشكلة صغيرة، لكنني تعافيتُ بالفعل، لقد تدربنا جيدا، وأنا مستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة".

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات: الأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا، فيما يواجه رفاق ليونيل ميسي كل من: السعودية وبولندا والمكسيك.