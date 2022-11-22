دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينادر، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن التشكيل الأساسي للفريق، والذي سيبدأ مواجهة منتخب الأرجنتين، الثلاثاء، في افتتاح مشوار "الأخضر" في بطولة كأس العالم 2022.
وضمّت التشكيلة كلّ من:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد.
الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.
الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.
فيما كشف المدرب ليونيل سكالوني عن تشكيل "التانغو"، وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: داميان مارتينيز.
الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاغليافيكو.
الوسط: دي باول، باريديس، بابو غوميز.
الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز.
وتقام المواجهة على أرضية استاد لوس، الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء بتوقيت مكة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات.