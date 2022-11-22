ويلز ترفض الهزيمة أمام أمريكا.. وغاريث بيل يحرز هدف التعادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة المنتخب الأمريكي ونظيره الويلزي، التي جمعت الفريقين على أرضية استاد أحمد بن علي، مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وسجل هدف المنتخب الأمريكي اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 36، إذ انفرد بحارس المنافس ثم سدد الكرة نحو الشباك، فيما أحرز غاريث بيل هدف التعادل للمنتخب الويلزي، في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.

واستحوذ المنتخب الأمريكي على الكرة وخلق عددا من الفرص خلال الشوط الأول، واستمرت أفضليته في الشوط الثاني، قبل أن يهاجم المنتخب الويلزي بعد الدقيقة الـ70، من أجل إحراز هدف التعادل، وكان قريبا من ذلك في أكثر من مناسبة، ليتحصل على ركلة جزاء ترجمها لاعب نادي ريال مدريد السابق إلى هدف.