دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو لاتصال أجراه مع "أخيه" السعودي، محمد سعود عقب مباراة منتخب المملكة مع الارجنتين، الثلاثاء.

ونشر نتنياهو مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر بتعليق قال فيه: "هنأت أخي محمد سعود بالفوز المذهل للسعودية اليوم بكأس العالم".

من جهته أعاد محمد سعود نشر مقطع فيديو الاتصال على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "بعون ​​الله، السلام قريب، تحدثت مع رئيس الوزراء القادم نتنياهو عن قرب السلام والنصر الكبير على الأرجنتين".

وكان المنتخب السعودي قد هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف سجله نجم المنتخب، ليونيل ميسي، من ركلة جزاء في بداية المباراة.

ويعرّف محمد سعود نفسه على حسابه في تويتر بأنه "ناشط سلام"، وسبق ونشر صورة يصافح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واشتهر اسمه بعد زيارته لإسرائيل عام 2019 ودعواته المتواصلة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.