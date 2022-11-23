عبدالباري عطوان يثير تفاعلا بتغريدة عن فوز السعودية على الأرجنتين

بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي عبدالباري عطوان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، علق فيها على فوز المنتخب السعودي على نظيره الارجنتيني، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقال عطوان في التغريدة: "الدم ما بصير ميه.. ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي لقد رفعتم رؤوسنا عاليا.. شكرا".

ويذكر أن آراء عبدالباري عطوان حول المملكة العربية السعودية غالبا ما تثير تفاعلا وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما علق على طلب الإدارة الأمريكية منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عند مقتله العام 2018.

ويشار إلى أنه وبانتصار السعودية على الأرجنتين تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.