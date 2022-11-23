دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي الرياضي، عبدالعزيز النصر قبيل مباراة السعودية والأرجنتين وما توقعه بخسارة المملكة بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء.

ويقول النصر في مقطع الفيديو المتداول: "سبعة صفر للأرجنتين" وعند توجيه السؤال للمعلق الرياضي المصري، محمد أبوتريكة عن توقعه لنتيجة المباراة يمتنع عن التعليق بابتسامة.

وعقب انتهاء المباراة نشر عبدالعزيز النصر، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "عرضة نجدية في يوم تاريخي للسعودية بعد فوزها على الأرجنتين ٢-١ في استاد لوسيل المونديالي تستاهل السعودية.. وخلوني أعوض موضوع التوقعات بهذا الاعتذار البسيط".

وكان المنتخب السعودي قد هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف سجله نجم المنتخب، ليونيل ميسي، من ركلة جزاء في بداية المباراة.