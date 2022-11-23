بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، للأذهان صورة تظهر فهد المولد "يغمز بعينه" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل بداية مباراة ودّية سابقة بين "التانغو" و "الأخضر" عام 2012.

وكانت هذه الصورة قد أثارت تفاعلاً في وقت سابق، وتداوله مشجعون سعوديون على نطاقٍ واسع.

وحرص تركي آل الشيخ على تذكير المتابعين بها، وقام بنشرها عبر حسابه في موقع تويتر، الأربعاء، إلى جانب صورة أخرى من مباراة أمس الثلاثاء بين السعودية والأرجنتين، تظهر ليونيل ميسي ينظر إلى اللاعب سعود عبد الحميد، وعلّق عليهما: "ياشبيه صويحبي حسبي عليك"، في إشارة إلى وجود شبه كبير بين فهد المولد (صديق ميسي) وسعود عبد الحميد، على حد قوله.

وكان ظهير "الأخضر"، سعود عبد الحميد، قد قدّم مستوى عالٍ أمام ليونيل ميسي ورفاقه، وساهم في فوز منتخب بلاده بهدفين لواحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

فيما يغيب فهد المولد عن صفوف المنتخب السعودي، بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق في مونديال قطر، كإجراء احترازي بسبب الجدل الّذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات في الآونة الأخيرة.