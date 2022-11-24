دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد عبدالله، نجل الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة بتغريدة مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار، عقب الفوز على المنتخب الارجنتيني ببطولة كأس العالم بقطر 2022 ولمن أهدى الفوز.

وكان رينار قد كتب في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر عقب المباراة: "مبروك للفريق والجهاز على هذه المباراة، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي.. نحن في انتظار دعمكم المباراة القادمة".

وعلق العودة بتغريدة قال فيها: "تبريكة جميلة من مدرّب المنتخب: إهداء الفوز للشعب السعودي.. نعم الشعب يستحق الخير والفوز والفرح.. الوطن هو الشعب بالدرجة الأولى.. الاحتفال هو بالوطن الذي هو الشعب والإنسان وكرامته أولاً.. المنتخب هو من الشعب وللشعب.. بكل فئاته! ألف مبارك للوطن والشعب الجميل".

وكان العودة قد نشر تغريدة سابقة معلقا على فوز السعودية قائلا: "فوز رائع ومنتخب يشرّفنا كشعب ووطن.. شكراً لأنكم أمتعتونا".