دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل حول ما أثير عن عقد اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي للترويج للمملكة وربطها بمباراة البلدين ببطولة كأس العالم 2022.

تصريحات وزير الرياضة السعودي أتت خلال مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون على CNN التي سألت: "السعودية تدفع لميسي مبلغا كبيرا في الوقت الحاضر ليكون وجه السياحة في المملكة، لذلك كان هناك الكثير من الحديث بأنه سيخرج فائزا من تلك المباراة الأولى مهما جرى سواء فازت الأرجنتين أم لا، ما رأيك في ذلك؟"

وأجاب الأمير عبدالعزيز قائلا: "أعتقد أننا فاجئنا الجميع ويا لها من مفاجأة كان أمرا لا يصدق، وأنا سعيد حقا لأن كل الجهود التي بذلناها وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين وجميع الانتقادات التي جاءت حول كرة القدم السعودية وكل هذه الأشياء قد أتت أكلها بالأمس (الثلاثاء).."

وتابع الأمير: "أنا لست وزير السياحة لذا لا أعرف ما هي الصفقة لكن وجود ميسي كوجه للسياحة كان شيئا إيجابيا، أعتقد أنه ذهب للسعودية عدة مرات التقيت به في السعودية أيضا، السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية.."