دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر عدد من لاعبي منتخب إيران وهم يغنون النشيد الوطني قبيل انطلاق مباراتهم أمام ويلز في الجولة الثانية من كأس العالم 2022، بعد أن امتنعوا عن القيام بذلك في مباراتهم الأولى أمام إنجلترا، في حين أظهرت لقطات تلفزيونية بكاء عدد من مشجعي المنتخب الإيراني أثناء عزف النشيد.

ولم يغن لاعبو إيران نشيد بلادهم قبل مباراتهم أمام إنجلترا احتجاجا على ممارسات السلطات الإيرانية وقمعها للمظاهرات التي تشهدها البلاد منذ موت الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وأطلقت الجماهير الإيرانية صافرات استهجان أثناء عزف نشيد بلادها في المباراة الأولى أمام إنجلترا.

ولكن قبل بداية مباراة ويلز، قام بعض لاعبي منتخب إيران بغناء النشيد الوطني "على استحياء" في حين غناه آخرون بشكل طبيعي، غير أن ملامح وجوه اللاعبين لم تكن توحي بالحماسة الطبيعية للاعبي المنتخبات عند عزف نشيد بلادهم في كأس العالم.

من جانبهم، أطلق مشجعو إيران صافرات استهجان للمرة الثانية على التوالي أثناء عزف النشيد الوطني وظهر بعضهم وهو يبكي بحرقة أثناء عزف النشيد.

يذكر أن إيران كانت قد خسرت المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا بنتيجة 6-2 في واحدة من أكبر النتائج التي شهدتها الجولة الأولى.