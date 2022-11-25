دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة تظهر إقامة صلاة الجمعة، في محيط ملعب أحمد بن علي، قبيل انطلاق مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وحرصت الجماهير على تأدية صلاة الجمعة، قبل الدخول لمدرجات الملعب، من أجل متابعة المباراة.

وتمّ تداول هذه اللقطات على نطاقٍ واسع، مما أثار تفاعلاً.

ويلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي، بطموح تصحيح المسار، بعد أن خسر بستة أهداف مقابل هدفين اثنين من أمام المنتخب الإنجليزي، في الجولة الأولى.

فيما يبحث المنتخب الويلزي عن أول فوزه له في المونديال، منذ عام 1958، وكان قد تعادل إيجابياً بهدف لمثله مع المنتخب الأمريكي، في مستهل مشواره.