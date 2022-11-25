دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتوجه الأنظار إلى المباراة القادمة التي سيخوضها المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي المزمع خوضها، غدا السبت وسط تفاعل واسع وحالة ترقب بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعدد التوقعات والسيناريوهات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيمن مال إلى فوز السعودية وآخرين فوز بولندا مبقين الضوء على أثر غياب لاعب "الأخضر"، ياسر الشهراني الذي أصيب خلال اللقاء الأول للمنتخب مع الأرجنتين.

ولفت مغردون إلى أن أفضل سيناريو للمنتخب السعودي هو بتسجيل هدف مبكر.

ويشار إلى أن المنتخب السعودي وبعد الفوز بمباراته الأولى على الأرجنتين، تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لهتافات "هاتوا البولندي" من قبل مشجعين قبيل لقاء السعودية وبولندا.