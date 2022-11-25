المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

بعد أن أثارت جدلا.. حكم مونديالي يوضح لـCNN بالعربية صحة ركلة جزاء كريستيانو رونالدو أمام غانا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
رونالدو ينتصر رغم "عصبية" البدايات.. وهذا ما قاله لاعب غانا لـCNN بعد المباراة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت ركلة الجزاء التي تحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة منتخب بلاده مع منتخب غانا، في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الخميس، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يهمك أيضاً

البرتغال تبطل مفاجأة غانا.. وكريستيانو رونالدو يحقق رقماً قياسياً

وأعلن حكم المباراة، إسماعيل الفتح، عن ركلة جزاء لصالح رونالدو بعد احتكاكه مع مدافع منتخب غانا، وذلك عند الدقيقة 62، لينجح كريستيانو في تنفيذها وتسجيل أول أهداف المنتخب البرتغالي.

وعلق الحكم السوري حمدي القادري، الذي تواجد ضمن قائمة حكام مونديال ألمانيا عام 2006، لـCNN بالعربية، على صحة ركلة الجزاء، قائلا: "قرار الحكم خاطئ، ولم يكن صائبا، وكان عليه العودة لتقنية الـVAR من أجل مراجعة هذه الحالة".

وأضاف القادري: "لاحظنا منافسة بين المهاجم والمدافع على الكرة، وكانا قد احتكا معا، وبالفعل نجح المدافع في لمس الكرة وقطعها، وعندما يكون هدف المدافع إيقاف الكرة لا العرقلة، لا يحتسب خطأ عليه".

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني بـ3 أهداف مقابل هدفين اثنين، على أرضية استاد 974، وضمن منافسات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في مونديال قطر.

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.