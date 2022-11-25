دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت ركلة الجزاء التي تحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة منتخب بلاده مع منتخب غانا، في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الخميس، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن حكم المباراة، إسماعيل الفتح، عن ركلة جزاء لصالح رونالدو بعد احتكاكه مع مدافع منتخب غانا، وذلك عند الدقيقة 62، لينجح كريستيانو في تنفيذها وتسجيل أول أهداف المنتخب البرتغالي.

وعلق الحكم السوري حمدي القادري، الذي تواجد ضمن قائمة حكام مونديال ألمانيا عام 2006، لـCNN بالعربية، على صحة ركلة الجزاء، قائلا: "قرار الحكم خاطئ، ولم يكن صائبا، وكان عليه العودة لتقنية الـVAR من أجل مراجعة هذه الحالة".

وأضاف القادري: "لاحظنا منافسة بين المهاجم والمدافع على الكرة، وكانا قد احتكا معا، وبالفعل نجح المدافع في لمس الكرة وقطعها، وعندما يكون هدف المدافع إيقاف الكرة لا العرقلة، لا يحتسب خطأ عليه".

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني بـ3 أهداف مقابل هدفين اثنين، على أرضية استاد 974، وضمن منافسات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في مونديال قطر.