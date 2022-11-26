لا أهداف في مواجهة إنجلترا وأمريكا.. ومغردون يشيدون بأداء هاري ماغواير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الجمعة، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وكان الفريقان قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، في الشوطين الأول والثاني، إلا أن محاولاتهما كانت خجولة، ليعجزان عن هز الشباك، ويتقاسمان نقاط المباراة.

بهذا التعادل، وصل "الأسود الثلاثة" للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى نقطتين، في المركز الثالث، خلف المنتخب الإيراني صاحب النقاط الثلاث.

وشهدت المباراة تقديم مستوى عال من المدافع الإنجليزي هاري ماغواير (29 عاما)، مما دفع مغردين في موقع تويتر إلى الإشادة بأداء اللاعب، على الرغم من أنه كان محط انتقادات الجماهير حول العالم، في الآونة الأخيرة.