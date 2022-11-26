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تصرف مشجع إيراني عند ملاحظة أنه على الكاميرا بالملعب يثير تفاعلا واسعا

رياضة
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صورة تعبيرية لجانب من مشجعي المنتخب الإيراني
Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أحد المشجعين الإيرانيين خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره الويلزي ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ويظهر المشجع الإيراني حاملا لعلم بلاده قبل أن يجهش بالبكاء خلال عزف النشيد الوطني لبلاده.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي أقيمت على أرضية استاد أحمد بن علي، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدفا المنتخب الإيراني عن طريق روزبيه تشيشمي ورامين رضائيان، في الوقت بدل الضائع +90.

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