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"الحكم ناسي يجيب الكرت الأحمر".. وزير خارجية الإمارات عن الالتحامات البولندية ضد لاعبي السعودية

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، حالة من التفاعل بعد تعليقه على الالتحامات القوية للاعبي المنتخب البولندي مع لاعبي المنتخب السعودي، في المباراة التي خسرها الأخضر مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثاني لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وكتب الشيخ عبدالله بن زايد، في حسابه عبر تويتر: "الحكم ناسي يجيب الكرت الأحمر"، ليشارك تعليقات مماثلة من مشجعي الكرة العرب تجاه مجريات المباراة.

في الشوط الأول من المباراة، تلقى لاعبو المنتخب البولندي 3 إنذارات صفراء، وسط التحامات قوية ضد لاعبي السعودية.

رغم خسارته بهدفين دون رد، كانت سيطرة "الأخضر" على أحداث المباراة لافتة، حيث صنع العديد من الهجمات المؤثرة. كما أضاع لاعبه سالم الدوسري ركلة جزاء. على عكس حال منافسه الذي استغل الفرص التي أتيحت له، ونجح في التسجيل في مناسبتين.

تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط، ليحل مؤقتا في المركز الثاني لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تصدر المنتخب البولندي بـ 4 نقاط.

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