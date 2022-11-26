دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مباراة منتخب بلاده ضد السنغال ضمن بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتفوّق المنتخب السنغالي على المنتخب القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وخسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال، وثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال بعد جنوب إفريقيا عام 2010. وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على المجريات، وخلق عدداً من الهجمات قد ترجمها إلى أهدافٍ، فيما انتفض المنتخب القطري ما بعد الدقيقة 60، لكنّه عجز عن التعديل والخروج بنتيجة إيجابية.

ونجح "العنابي" في تسجيل أول أهدافه في نهائيات كأس العالم، وذلك بأقدام المهاجم محمد مونتاري البالغ من العمر 28 عاماً.